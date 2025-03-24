В Нигерии невест откармливают перед свадьбой в специальных заведениях

Если в Европе - культ стройной женщины, то в Африке все наоборот. В частности, в Нигерии девушку готовят к свадьбе своеобразным способом.

Где-то за год будущую невесту определяют на место жительства в отдельный дом и строго следят, чтобы она не имела никакой физической нагрузки.

Но самое главное - родственники кормят девушку калорийной пищей, чтобы та к церемонии набрала как можно больше веса.

Дело в том, что в этой стране стройность женщины "свидетельствует" о её низком материальном достатке, а полнота считается признаком здоровья.

Богатые и знатные женихи отправляют своих невест, если те мало весят, в специальные заведения с высококалорийной диетой.

К слову, практика откармливания девушек до свадьбы распространена и в ряде других стран Африки и Ближнего Востока.