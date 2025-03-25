Смертельные борги: чем сегодня увлекаются американские подростки

У американских подростков появилось новое странное и опасное увлечение – борги.

Борги - это галлоны с цветными алкогольными коктейлями. Зуммеры заливают туда воду, водку и электролиты с красителями.

Им кажется, будто эти компоненты помогут им наутро от похмелья.

Власти борются с опасным увлечением. Полицейские выливают напитки прямо на глазах у изумленных подростков, но они продолжают пополнять галлоны опасным содержимым.

Остается вопрос: кто кого? Очевидно, что подростки в любом случае проиграют, даже если смогут употреблять дикий коктейль и дальше.