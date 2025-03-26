Японцу, который 47 лет ожидал казни, дали компенсацию в размере 1,44 млн долларов

89-летнего жителя Японии Ивао Хакамате арестовали в далеком 1966 году по обвинению в убийстве четырех человек.

После двадцатидневных допросов мужчина признал свою вину, но в суде он заявил, что это сделал под давлением. Тем не мене, Хакамате все равно приговорили к высшей мере наказания.

А в 2014 году произошел пересмотр его дела. И экспертиза показала, что ДНК мужчины не совпадает с образцами, которые были найдены на месте преступления. Хакамате полностью оправдали еще через десять лет - когда суд признал 3 случая фальсификации доказательств.

В свою очередь, прокуратура в октябре 2024-го отказалась от обжалования приговора, и это окончательно подтвердило невиновность Хакаматы. Суд установил, что следствие применило "нечеловеческие допросы", которые заставили японца оговорить самого себя.

Дело Ивао Хакамады теперь официально закрыто. Ему принесли извинения от лица прокуратуры. Мужчине будет выплачена компенсация в размере 200 млн иен (1,4 млн долларов).