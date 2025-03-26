90-летнему повару из Токио гурманы платят баснословные суммы и записываются в ресторан за месяц

15:18 2025-03-26
90-летнему повару из Токио гурманы платят баснословные суммы и записываются в ресторан за месяц

Посетители его ресторана утверждают, что получили самое незабываемое гастрономическое удовольствие в жизни.

Дзиро Оно – токийский шеф-повар, которого знает вся Япония и многие любители изысканных блюд его приготовления из других стран мира.

Его ресторан удостоен трех звезд Michlen.

Примечательно, что самому опытному повару страны 90 лет, но он даже не планирует оставлять работу.

И готовит так, что даже наблюдать за процессом - особое наслаждение. Хотя его блюда стоит от 300 долларов, желающих их отведать столько, чтобы забронировать место в ресторане Sukiyabashi Jiro Honten приходится за месяц или даже больше.

Многие рецепты блюд и соусов - авторские, причем Оно не спешит раскрывать их секреты. 

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