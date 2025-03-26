Можно ли запрягать зебру: у лорда Уолтера Ротшильда это получилось

23:20 2025-03-26
Можно ли запрягать зебру: у лорда Уолтера Ротшильда это получилось

Эксцентричный богач решил опровергнуть всеобщее мнение о том, что зебру нельзя приручить, и демонстративно проехал на полосатых лошадках возле Букингемского дворца.

Люди неоднократно пытались приручить зебр, но безуспешно. Эти дикие животные являются близкими родственниками лошадей и очень похожи на них внешне. Однако характер зебр непредсказуем и имеет свои особенности. Они более агрессивны, вспыльчивы и одомашниванию не поддаются.

Зебры плохо размножаются в неволе и не соблюдают внутреннюю иерархию в стадах. Человек в таком случае просто не может стать лидером и подчинить себе животных.

Кроме того, зебры не годятся для верховой езды из-за биологических особенностей. У них маленький рост - максимум 150 см (у лошадей - около 180 см). Полосатые лошадки не так сильны и выносливы, как обычные лошади.

И все-таки одному человеку удалось запрячь этих непокорных диких животных и заставить их тянуть за собой карету. Это был старший сын известного банкира, барона Натана Ротшильда.

Отец долгое время пытался привлечь его к управлению семейным бизнесом, но все попытки оказались тщетными. В итоге Уолтер полностью отдался своему хобби. Его страсть как интересовал животный мир. Сын банкира коллекционировал и изучал разных животных, финансировал зоологические экспедиции.

В поместье Ротшильда был целый музей с самыми диковинными представителями животного мира. Иногда он катался верхом на галапагосских черепахах, которые свободно гуляли по территории особняка.

Чтобы доказать публике, что непокорные зебры могут поддаваться дрессировке, Уолтер неоднократно устраивал показательные катания на полосатых лошадках по улицам Лондона.

В 1892 году музей Ротшильда был открыт для посещения всем желающим. В 1937 году, после смерти его владельца, заведение перешло в собственность Британского музея по завещанию самого Уолтера.

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