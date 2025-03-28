В Китае успешно испытали работу летающего авто «Сухопутный авианосец»

16:35 2025-03-28
В Китае успешно испытали работу летающего авто «Сухопутный авианосец»

Создавшая его компания XPENG AEROHT уже получила около 5000 предварительных заказов на эту инновационную машину.

Успешные испытания нового летающего авто под названием «Сухопутный авианосец» провели в Китае. Тестовый полет прошел в городе Чандэ провинции Хунань.

Разработчик уникального транспортного средства - компания XPENG AEROHT, создавшая первый в мире модульный электромобиль со встроенным электролетом.

Длина летающего авто - 5,5 метра, ширина и высота - по 2 метра. Конструкция машины включает два основных модуля, наземный и воздушный.

Наземная представляет электроавтомобиль с запасом хода до 1 тысячи километров на одном заряде аккумулятора. А воздушный модуль функционирует, как летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, а наземная часть при этом служит для него зарядной станцией.

По словам основателя компании Чжао Дэли, транспортное средство может быть использовано для разнообразного применения. Сюда входят как личные поездки на природу, так и поездки государственного или социального значения - например, для оказания медпомощи, проведения пожарно-спасательных операций, помощи при ДТП и т.д.

Впервые «Сухопутный авианосец» был презентован на Чжухайском авиасалоне в ноябре 2024-го года. 

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