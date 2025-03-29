Илон Маск продал соцсеть X своему же стартапу

Американский миллиардер Илон Маск заявил о продаже социальной сети X (бывшей Twitter).

Ее приобрел американский стартап xAI, который сам бизнесмен основал в 2023 году.

В рамках слияния xAI оценен в 80 миллиардов долларов. Компания известна созданием нейросетевой модели Grok, встроенной в X, а недавно стала доступна премиальным подписчикам Telegram.

«Будущее X и xAI переплетено. Мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, а также вычислительных мощностей и талантов», - отметил миллиардер.