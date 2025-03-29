Илон Маск продал соцсеть X своему же стартапу

09:08 2025-03-29
Илон Маск продал соцсеть X своему же стартапу

X оценен в 33 миллиарда долларов, что меньше стоимости, которую миллиардер заплатил за нее в 2022-м году (тогда он выкупил Twitter за 44 миллиарда долларов).

Американский миллиардер Илон Маск заявил о продаже социальной сети X (бывшей Twitter).

Ее приобрел американский стартап xAI, который сам бизнесмен основал в 2023 году. 

В рамках слияния xAI оценен в 80 миллиардов долларов. Компания известна созданием нейросетевой модели Grok, встроенной в X, а недавно стала доступна премиальным подписчикам Telegram. 

«Будущее X и xAI переплетено. Мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, а также вычислительных мощностей и талантов», - отметил миллиардер. 

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