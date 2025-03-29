На Земле стремительно заканчиваются запасы воды

Тревожное открытие сделали австралийские гидрологи Донгреол Рю и Ки-Вон Сео, представляющие Университет Мельбурна. По их данным, глобальное потепление привело к серьезному сокращению запасов воды в природных резервуарах Земли.

Их исследование указывает на риски для сельского хозяйства и уровня мирового океана.

За последние двадцать лет планета потеряла свыше 2000 гигатонн влаги, что вдвое превышает объём таяния гренландских льдов в течение 4 лет. Особенно тревожит то, что подземные воды даже при очень сильных осадках и наводнениях не успевают восстанавливаться.

Почвы утратили свою способность эффективно удерживать влагу, это приводит к учащению засух и отрицательно влияет на сельскохозяйственную отрасль.

Кроме того, перераспределение влаги влияет на вращение Земли, вызывая некоторое "покачивание" планеты из-за смещения массы.

Исправить эти изменения в ближайшем будущем будет почти невозможно.