Toyota впервые в истории запускает полную переработку старых автомобилей

Новую концепцию так называемой «круговой фабрики» осваивает компания Toyota. Речь идет о полной переработке отслуживших свой век автомобилей.

Первым местом обкатки данной технологии будет завод в английском Бернастоне, где производят семейство Toyota Corolla. Новые техпроцессы на этом предприятии собираются освоить уже к осени 2025-го.

По задумке, это станет революционным заменителем автосвалок. Первым в мире на подобный шаг решилось европейское отделение Toyota Motor Europe.

Фабрика данного формата, кроме сборки авто, будет принимать на переработку машины с истекшим сроком службы, которые пришли в негодность из-за возраста или в результате ДТП.

Поступивших на фабрику «старичков» разберут на запчасти, годные для повторного использования, восстановления либо переработки.

Часть отсортированных и восстановленных компонентов поступит на вторичный рынок через официальных представителей Toyota. А медь, алюминий, сталь или пластик будут перерабатывать и использовать в выпуске новых деталей.

Согласно проекту, завод в Англии сможет переработать порядка 10 000 автомобилей в год. Это позволит дать новую жизнь 120 000 деталей, восстановить 300 тонн качественного пластика и 8200 тонн стали, а также - другие материалы.

На следующем этапе такую концепцию планируется внедрить по всем европейским заводам Toyota. Производитель при этом готов не ограничиваться собственными предприятиями и сотрудничать с другими компаниями машиностроительной отрасли.