Немецкие ученые презентовали технологию пересадки головы на новое тело

16:24 2025-03-30
Немецкие ученые презентовали технологию пересадки головы на новое тело

Как утверждают эксперты, такие хирургические манипуляции станут реальностью уже через несколько лет.

Уникальный проект по пересадке головы к новому телу представили немецкие ученые.

Новость вызвала в научном мире широкий общественный резонанс. Медики встретили ее со скептисом, но энтузиасты научного прогресса пришли в восторг.

Как именно реализуется данный проект, ученые из Германии показали в ролике, который демонстрирует концепцию пересадки головы на тело с мертвым мозгом.

Хирургическую операцию, к слову, будут осуществлять роботы с искусственным интеллектом, отметили авторы идеи.

Она предполагает эффективное соединение головного и спинного мозга, сшивание сосудов, нервов, мышц.

По словам биолога Хашима аль-Гаили, новая технология даст надежду пациентам с тяжелым заболеванием, они смогут надеяться на новое тело, сохраняя когнитивные функции и сознание.

Инга Райтова
18:19

Инга Райтова

Сочи включили в топ-5 наиболее опасных мест для туристов
Сочи включили в топ-5 наиболее опасных мест для туристов А лидирует в этом перечне египетский курорт Хургада, попавший туда из-за большого количества пищевых отравлений.
Инга Райтова
17:31

Инга Райтова

Из-за крысы и таракана в блюде в Японии закрыли 2 тысячи ресторанов
Из-за крысы и таракана в блюде в Японии закрыли 2 тысячи ресторанов Сеть Sukiya специализируется на популярном в этой стране блюде из риса, тушеной говядины и лука под названием гюдон.
Инга Райтова
16:58

Инга Райтова

Топ-чиновник Архангельской области умер в прямом эфире во время хоккейного матча
Топ-чиновник Архангельской области умер в прямом эфире во время хоккейного матча 66-летний чиновник принял участие в хоккейном матче в составе команды властей региона против команды Федерации хоккея Архангельской области.
Инга Райтова
16:13

Инга Райтова

Житель Ростова из-за кошмарного сна насмерть забил родного брата
Житель Ростова из-за кошмарного сна насмерть забил родного брата Агрессор признался, что он на всякий случай наяву решил предупредить «нападение», которое сам же и придумал.
Инга Райтова
16:00

Инга Райтова

В Кембридже через 90 лет нашлась украденная часовая стрелка
В Кембридже через 90 лет нашлась украденная часовая стрелка Ее передала дочь похитителя, которая после смерти отца обнаружила необычное наследство.
Новости СМИ2