Немецкие ученые презентовали технологию пересадки головы на новое тело

Уникальный проект по пересадке головы к новому телу представили немецкие ученые.

Новость вызвала в научном мире широкий общественный резонанс. Медики встретили ее со скептисом, но энтузиасты научного прогресса пришли в восторг.

Как именно реализуется данный проект, ученые из Германии показали в ролике, который демонстрирует концепцию пересадки головы на тело с мертвым мозгом.

Хирургическую операцию, к слову, будут осуществлять роботы с искусственным интеллектом, отметили авторы идеи.

Она предполагает эффективное соединение головного и спинного мозга, сшивание сосудов, нервов, мышц.

По словам биолога Хашима аль-Гаили, новая технология даст надежду пациентам с тяжелым заболеванием, они смогут надеяться на новое тело, сохраняя когнитивные функции и сознание.