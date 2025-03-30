Из-за крысы и таракана в блюде в Японии закрыли 2 тысячи ресторанов

17:31 2025-03-30
Из-за крысы и таракана в блюде в Японии закрыли 2 тысячи ресторанов

Сеть Sukiya специализируется на популярном в этой стране блюде из риса, тушеной говядины и лука под названием гюдон.

Одна из самых крупных японских ресторанных сетей Sukiya, которая управляет почти 2 тысячами заведений в стране, временно закроет основную часть своих точек.

Причиной такого решения стали инциденты с обнаружением в еде насекомых и грызунов, сообщает пресс-служба компании.

В заявлении Sukiya отмечается, что в одном из ресторанов 28 марта посетители нашли в блюде таракана.

За 5 дней, на которые закрывают рестораны, в заведениях проведут проверки с помощью специалистов по дезинсекции.

Ранее на эту сеть также поступали жалобы от посетителей, которые обнаружили в еде крысу и таракана.

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