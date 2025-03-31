Российские ученые создали уникальную таблетку для хорошего настроения

Принципиально новое средство для терапии депрессии и тревожных расстройств представили российские ученые.

Уникальность разработки заключается в ее способности влиять на многие мишени в организме. В отличие от существующих препаратов, новое средство не вызывает сонливости и синдрома отмены. Кроме того, оно обладает ярким антиастеническим эффектом.



Клинические испытания подтвердили высокую эффективность и хорошую переносимость лекарства. Препарат уже получил регистрацию от Министерства здравоохранения РФ, рассказала медицинский директор группы компаний «ХимРар» Елена Якубова.

Лекарственное средство воздействует на адренергические, серотониновые, дофаминовые и гистаминовые рецепторы, что формирует его антидепрессивный и анксиолитический эффекты.