Дедушка из Пинска построил яхту прямо на балконе и совершил два кругосветных путешествия в одиночку

Жил в Махачкале пенсионер, здесь его все любили и называли народным адмиралом или просто дедушкой.

В преклонных годах, не имея сбережений и не будучи заядлым яхтсменом, без серьезной спонсорской помощи, этот человек исполнил свою главную мечту. Он сам построил себе лодку и совершил на ней кругосветное путешествие.

Родился Евгений Александрович в Пинске, 11 марта 1934 года.

Отца арестовали в 37-ом, мать погибла под бомбежками. Присматривала за мальчиком тетка.

В 15 лет попал в Дагестан и закончил Астраханскую мореходку. 35 лет проработал на рыболовецких судах в должности механика.

Обзавелся семьей и жил в Махачкале.

Путешествовать начал уже на пенсии. Первый раз отправился в кругосветку в 58 лет, второй раз - в 65, в третий - в 74 года.

Готовился к серьезному мероприятию заблаговременно и основательно, упорно бороздя Каспийское море. Каждый отпуск проводил там, пересекая море вдоль и поперек на своих хлипких суденышках.

Яхту построил своими руками из подручного материала, используя старые спасательные шлюпки, что-то брал на свалке.

Первую парусную лодку назвал "Гетан" (из первых букв фамилии и имен членов своей семьи). Именно на ней долго тренировался на Каспийском море перед своим первым кругосветным путешествием.

Разрешение на выезд за границу советские власти дали Евгению только через 15 лет.В первое плавание пенсионер отправился на "Лене", яхту ему предоставило руководство завода-изготовителя во временное пользование как гонщику-испытателю.

В море пожилой искатель приключений вышел зимой, с собой у него было лишь 200 долларов.

Мотор пришлось из-за тяжести оставить в яхт-клубе. В пути сломал мачту, когда под Анапой попал в шторм. Навигатора не было, даже на бумажные карты на всё путешествие не хватило денег.

Запас еды, рассчитанный на 3 месяца, пришлось растягивать на 8 месяцев. По пути пережил встречу с сомалийскими пиратами и чудом остался жив, все припасы тогда у него забрали.

Евгений Гвоздев пересёк на своём маленьком судёнышке Панамский канал, Тихий океан, Таити, Новую Каледонию, Индийский океан, Сейшелы.

Потом были Красное море, Суэцкий канал, Стамбул, Черное море, Севастополь.

В 62 года Евгений успешно завершил свое первое одиночное кругосветное плавание. "Лену" благополучно вернул владельцам.

Сидеть долго без дела на пенсии он не смог, было скучно. Дедушка затеял вторую кругосветку.