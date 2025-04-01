Невеста, которую жених привёл знакомиться с родственниками, оказалась мужчиной

Мужчина из Куала-Лумпура (Малайзия) общался с новой знакомой по имени Хидайя три недели, но ни разу не видел её лица, ведь она скрывала его.

Недавно мужчина пригласил Хидайю в гости, чтобы познакомить её с родственниками.

Что касается сестры Майи, то она сразу заподозрила неладное — уж больно крупной оказалась девушка брата.

Когда молодые женщины на ночь удалились в спальню, Майя пожелала увидеть лицо Хидайи, но та застеснялась, а спать улеглась, с головой накрывшись одеялом, но решительная Майя не сдалась.

Она дождалась, пока гостья уснёт, и стянула с неё одеяло.

Тут и выяснилось, что лицо было мужское, да и сама Хидайя оказалась мужчиной.

Начался скандал, закончившийся вызовом полиции и арестом незнакомца.

Задержанный мужчина не смог толком объяснить, зачем ему понадобился такой маскарад и на что он рассчитывал, когда ехал в гости.