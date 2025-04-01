Мужчина в футболке с надписью «Я никогда не спорю» поспорил с женщиной и избил её

18:25 2025-04-01
Мужчина в футболке с надписью «Я никогда не спорю» поспорил с женщиной и избил её

Дэниел Мурильо приехал в компании некоей дамы в Киссими (Флорида, США), но отдых обернулся неприятностями.

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Машина «BMW» 44-летнего мужчины сломалась, а деньги кончились, так что парочке пришлось выехать из отеля и поселиться в автомобиле, пытаясь договориться об эвакуации.

Подобные испытания привели к тому, что Дэниел и его спутница начали то и дело ссориться.

Позже Дэниел рассказал, что в какой-то момент дама выплеснула на него мочу из стаканчика и ударила по лицу, вот он и сорвался.

Мужчина нанёс жертве несколько побоев, и приехавшие полицейские не только арестовали его, но и удивились ироничности момента — на Дэниеле была футболка с надписью «Я никогда не спорю».

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