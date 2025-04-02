Гонконг планирует запретить курительные изделия с ароматизаторами

Гонконг намерен запретить ароматизированные курительные изделия в общественных местах уже в 2026-м году. В ближайшее время власти планируют представить соответствующий законопроект.

Предлагается запретить курение в радиусе трех метров от входов в школы, больницы и некоторые другие учреждения. Правительство в целом планирует постепенно внедрить 10 мер контроля, о которых впервые было объявлено в июне прошлого года.

Одним из первоначальных предложений было запретить продажу ароматизированных табачных изделий, начиная с тех, которые не содержат ментола - например, фруктовые ароматизаторы.

Источник сообщил, что запрет на данную продукцию вступит в силу после запуска системы беспошлинной маркировки, используемой для идентификации легальных сигарет от нелегальных.

Министр здравоохранения Ло Чунг-Мау ранее заявлял, что система будет внедрена на экспериментальной основе, а затем будет полностью запущена. Маркировка с оплатой пошлин предназначена для борьбы с нелегальными сигаретами.

Правительство планирует также запретить в общественных местах хранение картриджей для альтернативных курительных изделий - таких, как электронные сигареты и табачные изделия с подогревом - уже со второго квартала следующего года.