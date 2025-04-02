Семейная тюрьма: в Румынии туда отправляли желающих развестись

16:34 2025-04-02
Семейная тюрьма: в Румынии туда отправляли желающих развестись

Считается, что такой вариант дает свой эффект: за триста последних лет в деревне Бьертан, где появилась подобная практика, развелась всего одна пара.

Разводы во многих странах мира в старину были огромной редкостью. А в Румынии в деревне Бьертан придумали необычный способ сохранения брака.

Чтобы спасти семью, мужа и жену на несколько недель заточали в тюрьму.

Бьертан - одна из трансильванских деревень, где церковь считалась укреплением, вокруг которого возводили стены. 

В окружении таких ограждений находились не только церкви: внутри были помещения, где люди могли выдерживать многомесячную осад. А в Бьертане построили еще и небольшой однокомнатный домик, прозванный «семейной тюрьмой».

Все пары, приходившие за разводом к местным служителям церкви, должны были провести здесь от двух до шести недель.

В заточении муж и жена делили одну постель, один стол и стул. Даже одну чашку и ложку.

 

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Они должны были разговаривать, чтобы отыскать причины своих проблем, а потом постараться их решить. 

Сегодня маленькая комната со скромным убранством в Бьертане превращена в музей.

Но и сегодня священник получает запросы от семейных пар, которые хотят попасть в такое заточение, чтобы решить свои проблемы тет-а-тет.

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