Семейная тюрьма: в Румынии туда отправляли желающих развестись

Разводы во многих странах мира в старину были огромной редкостью. А в Румынии в деревне Бьертан придумали необычный способ сохранения брака.
Чтобы спасти семью, мужа и жену на несколько недель заточали в тюрьму.
Бьертан - одна из трансильванских деревень, где церковь считалась укреплением, вокруг которого возводили стены.
В окружении таких ограждений находились не только церкви: внутри были помещения, где люди могли выдерживать многомесячную осад. А в Бьертане построили еще и небольшой однокомнатный домик, прозванный «семейной тюрьмой».
Все пары, приходившие за разводом к местным служителям церкви, должны были провести здесь от двух до шести недель.
В заточении муж и жена делили одну постель, один стол и стул. Даже одну чашку и ложку.
Они должны были разговаривать, чтобы отыскать причины своих проблем, а потом постараться их решить.
Сегодня маленькая комната со скромным убранством в Бьертане превращена в музей.
Но и сегодня священник получает запросы от семейных пар, которые хотят попасть в такое заточение, чтобы решить свои проблемы тет-а-тет.