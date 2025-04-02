Большие тайны самого большого подземного озера в мире, где оно находится

История исследования уникального подземного озера началась в 1986 году, когда экспедиция Роджера Эллиса впервые обнаружила пещеру.
Она расположена в Намибии на частной территории, потому доступ туда был строго ограничен.
Чтобы добраться до водной глади, надо спуститься по почти вертикали в доломитовом выступе у подножия невысокого холма. Причем вход в пещеру местами так узок, что кажется непреодолимым.
Само озеро находится на глубине 60-66 метров от поверхности земли. Площадь его водной поверхности - около 2-3 гектаров, что намного больше знаменитого «Затерянного моря» в американском штате Теннесси и даже подледникового озера Восток в Антарктиде.
Но главная загадка пещеры - это её глубина. Она достигает невероятных 204-205 метров, что делает озеро еще и одним из самых глубоких на планете.
Прорыв в изучении загадочного природного феномена произошел с появлением передовых технологий. Недавняя экспедиция использовала для этого подводный беспилотный аппарат Sunfish, который специально разработан для исследования труднодоступных подводных пространств.
Удалось установить, что у пещеры - причудливая форма, напоминающая «острый ботинок». Туннель плавно идет вниз, постепенно сужаясь, а потом резко обрывается на глубине более 200 метров.
Пещера довольно широка: в некоторых местах её ширина достигает 175 метров, а высота - почти 61 метр. На южном конце подземного водоема есть небольшой пляж.
Вода отличается кристальной прозрачностью и постоянной температурой около 24 градусов Цельсия, что, учитывая глубину расположения водоема, ученые считают необычным.
Несмотря на почти полное отсутствие света, в водах пещеры обнаружен золотистый пещерный сом, популяция которого составляет всего около 150 особей.
Эти существа адаптировались к жизни в темноте и являются слепыми эндемиками. Но питаются исключительно на поверхности воды, потому что в самом озере из-за отсутствия света не растет никакая растительность.
В водах обнаружены также крошечные креветки и черви, что свидетельствует о существовании малоизученной подземной экосистемы.
Пещера «Дыхание дракона», несмотря на тщательное изучение, продолжает хранить множество секретов.
На сделанных подводным дроном видеозаписях заметны узкие ходы, ведущие еще глубже. Есть вероятность, что пещерная система больше, чем представлялось ранее, и даже может иметь дополнительные выходы к поверхности.
Ученые планируют продолжить ее исследование.