Большие тайны самого большого подземного озера в мире, где оно находится

История исследования уникального подземного озера началась в 1986 году, когда экспедиция Роджера Эллиса впервые обнаружила пещеру.

Она расположена в Намибии на частной территории, потому доступ туда был строго ограничен.

Чтобы добраться до водной глади, надо спуститься по почти вертикали в доломитовом выступе у подножия невысокого холма. Причем вход в пещеру местами так узок, что кажется непреодолимым.

Само озеро находится на глубине 60-66 метров от поверхности земли. Площадь его водной поверхности - около 2-3 гектаров, что намного больше знаменитого «Затерянного моря» в американском штате Теннесси и даже подледникового озера Восток в Антарктиде.

Но главная загадка пещеры - это её глубина. Она достигает невероятных 204-205 метров, что делает озеро еще и одним из самых глубоких на планете.

Прорыв в изучении загадочного природного феномена произошел с появлением передовых технологий. Недавняя экспедиция использовала для этого подводный беспилотный аппарат Sunfish, который специально разработан для исследования труднодоступных подводных пространств.

Удалось установить, что у пещеры - причудливая форма, напоминающая «острый ботинок». Туннель плавно идет вниз, постепенно сужаясь, а потом резко обрывается на глубине более 200 метров.

Пещера довольно широка: в некоторых местах её ширина достигает 175 метров, а высота - почти 61 метр. На южном конце подземного водоема есть небольшой пляж.

Вода отличается кристальной прозрачностью и постоянной температурой около 24 градусов Цельсия, что, учитывая глубину расположения водоема, ученые считают необычным.

Несмотря на почти полное отсутствие света, в водах пещеры обнаружен золотистый пещерный сом, популяция которого составляет всего около 150 особей.

Эти существа адаптировались к жизни в темноте и являются слепыми эндемиками. Но питаются исключительно на поверхности воды, потому что в самом озере из-за отсутствия света не растет никакая растительность.