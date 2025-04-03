Джордж Клуни подарил своим друзьям по миллиону долларов

63-летняя звезда Голливуда Джордж Клуни подтвердил слух, несколько последних лет распространялся в социальных сетях. Актер признался, что в 2013 году раздал каждому из самых близких друзей по миллиону долларов.

Ранее один из давних знакомых актера, бизнесмен Ранде Гербер, рассказывал, что в канун свадьбы на Амаль Аламуддин Джордж позвал к себе домой 14 человек, и каждому вручил по кейсу с деньгами.

Ни Гербер, ни Клуни не рассказали, кто оказался в списке счастливчиков. Но известно, что это были люди, помогавшие Джорджу начать карьеру в Голливуде и поддерживавшие его на протяжении жизни. Таким способом артист решил отблагодарить друзей за то, какую роль они сыграли в его судьбе.

Клуни уточнил, что отдать деньги решил после того, как в 2013-м году получил большой гонорар за роль в фильме «Гравитация».

«У меня есть ребята, которые в течение 35 лет тем либо иным образом мне помогали. Я думал, что у меня без них ничего этого не было бы. Мы все очень близки», – поделился Джордж Клуни.