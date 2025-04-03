Собственное изобретение сыграло с шотландским физиком Робертом Уотсон-Уоттом злую шутку

18:27 2025-04-03
Собственное изобретение сыграло с шотландским физиком Робертом Уотсон-Уоттом злую шутку

Он создал радар, с помощью которого полисмены зафиксировали превышение скорости автомобиля, на котором ехал ученый, и выписали штраф.

 

Известный шотландский физик Роберт Уотсон-Уотт (1892-1973) известен как автор многих изобретений в области радиолокации.

Одним из них стало конструирование радара.

Хотя устройство было создано для военных целей, со временем оно нашло применение и в гражданской жизни. В том числе - на службе в дорожной полиции.

Однажды на трассе остановили автомобиль под управлением физика за превышение скорости. При этом страж порядка британских дорог использовал радар.

На нем было зафиксировано превышение скорости.

Ученый после оформления штрафа заявил полисмену: «Если бы я знал, как вы будете использовать радар, я бы никогда не стал его изобретать».

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