Японец Шигечио Изуми побил рекорды по трудовому стажу, он без малого составил сто лет

Японец Шигечио Изуми известен, как человек, у которого самый большой трудовой стаж. Мужчина отработал на свекольной плантации 98 лет.

Он родился в Исене на острове Токуносима. Его появилось уже в первой переписи населения в Японии в 1871-м году.

Изуми заверял, что он отлично помнит этот день, ему тогда было 6 лет.

По его словам, работать он начал в 1872-м - его взяли погонять скот на сахарный завод, где животные доедали растительные остатки. А на пенсию мужчина вышел в статусе рабочего с тростниковой фермы в 1970-м году.

После непродолжительной госпитализации Идзуми скончался от пневмонии 21 февраля 1986-го года в возрасте 120 лет.

Его жена скончалась раньше в возрасте 90 лет.