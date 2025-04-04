Японец Шигечио Изуми побил рекорды по трудовому стажу, он без малого составил сто лет

15:49 2025-04-04
Японец Шигечио Изуми побил рекорды по трудовому стажу, он без малого составил сто лет

Долгожитель утверждал, что всегда пил местный алкоголь сётю из сброженной смеси злаков и начал курить в 70 лет.

Японец Шигечио Изуми известен, как человек, у которого самый большой трудовой стаж. Мужчина отработал на свекольной плантации 98 лет.

Он родился в Исене на острове Токуносима. Его появилось уже в первой переписи населения в Японии в 1871-м году.

Изуми заверял, что он отлично помнит этот день, ему тогда было 6 лет.

По его словам, работать он начал в 1872-м - его взяли погонять скот на сахарный завод, где животные доедали растительные остатки. А на пенсию мужчина вышел в статусе рабочего с тростниковой фермы в 1970-м году.

После непродолжительной госпитализации Идзуми скончался от пневмонии 21 февраля 1986-го года в возрасте 120 лет.

Его жена скончалась раньше в возрасте 90 лет.

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