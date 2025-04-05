В ОАЭ молодоженов обязали перед свадьбой пройти генетическое тестирование

12:22 2025-04-05
В ОАЭ молодоженов обязали перед свадьбой пройти генетическое тестирование

Такие меры властей направлены на заблаговременное выявление риска возможных генетических заболеваний.

Добрачное генетическое тестирование с 1 января 2025 года для всех граждан Объединенных Арабских Эмиратов стало обязательным.

Это решение властей страны принято в связи с распространенностью среди населения страны генетических нарушений, что обусловлено историческими и культурными особенностями региона.

Такое тестирование позволяет выявить более 570 генетических мутаций, способных вызывать около 840 наследственных заболеваний, и принять обоснованные решения при планировании семьи.

Стратегия нацелена ​​на создание интегрированной национальной генетической базы данных, которая поможет заранее выявлять генетические заболевания у жителей Эмиратов, способствуя раннему медицинскому вмешательству.

Как уточняется, обработка результатов теста займет примерно 14 дней.

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