В ОАЭ молодоженов обязали перед свадьбой пройти генетическое тестирование

Добрачное генетическое тестирование с 1 января 2025 года для всех граждан Объединенных Арабских Эмиратов стало обязательным.
Это решение властей страны принято в связи с распространенностью среди населения страны генетических нарушений, что обусловлено историческими и культурными особенностями региона.
Такое тестирование позволяет выявить более 570 генетических мутаций, способных вызывать около 840 наследственных заболеваний, и принять обоснованные решения при планировании семьи.
Стратегия нацелена на создание интегрированной национальной генетической базы данных, которая поможет заранее выявлять генетические заболевания у жителей Эмиратов, способствуя раннему медицинскому вмешательству.
Как уточняется, обработка результатов теста займет примерно 14 дней.