США не договорились с Китаем по покупке TikTok

13:41 2025-04-05
США не договорились с Китаем по покупке TikTok

Сделку о выводе в США операций TikTok в отдельную компанию власти КНР не одобрили из-за введенных недавно американских пошлин на китайские товары.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok работать на территории Штатов еще 75 дней.

Трамп при этом высказал надежду на продолжение «добросовестной работы» с КНР. И добавил, что республика, возможно, не рада ответным пошлинам.

В США TikTok перестал работать 19 января в связи принятым ранее в стране законом.

Документ обязывал компанию ByteDance из Китая во избежание блокировки в США продать платформу американским собственникам.

Соцсеть в тот же день частично возобновила работу в стране.

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