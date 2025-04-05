Ученые доказали, что кошки на самом деле лечат

14:09 2025-04-05
Ученые доказали, что кошки на самом деле лечат

Для участия в лечебных проектах отбираются высокосоциальные котики, которые не против взаимодействия с людьми, любят внимание и дают себя погладить.

Новые исследования ученых показали, что кошки на самом деле могут укреплять здоровье своих хозяев - спокойным характером и мурчанием.

Исследование американского профессора Патриции Пендри и бельгийских ученых показало: кошки обладают поведенческими чертами, благодаря которым могут участвовать в программах пет-терапии.

В частности, более общительными считаются такие породы кошек, как рэгдолл или мейн-кун. Но исследование Патриции Пендри не нашло радикальных различий в поведении разных пород, все зависело от индивидуального характера животного.

Но, несмотря на многообещающие результаты, исследователи подчеркивают, что все равно остаются вопросы, являются ли лечебные способности кошек врожденными либо им можно научить. Ученые рассчитывают найти на них ответы тоже. 

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