Сын художника Никаса Сафронова рассказал о последствиях подпольной пластики

15:44 2025-04-06
Сын художника Никаса Сафронова рассказал о последствиях подпольной пластики

Молодой человек хотел соответствовать требованиям именитого отца, решился на операцию на дому, а потом получил инсульт.

Лука Затравкин лишним весом страдает с юности: уже в 17 лет он весил около 150 килограммов.

Молодой человек в ту пору подавал надежды как пианист, но с администрацией музыкальной школы у парня возникли проблемы. Сотрудники потребовали, чтобы подросток похудел, потому что избыточный вес портит его образ.

Жалобы поступали его отцу, который разделял претензии учебного заведения. Никас Сафронов к решению вопроса подошел радикально и заявил сыну, что не будет видеться с ним, пока тот не похудеет.

«Я хотел как-то повлиять и увидеть результат моего влияния», - поделился о своем подходе Никас Степанович в выпуске шоу «Основано на реальных событиях».

А Лука очень хотел общаться с папой и доказать, что обладает силой воли. Сыну художника за 9 месяцев удалось сбросить 76 килограммов. Но он столкнулся с другой проблемой: у него из-за резкого похудения сильно обвисла кожа.

Тогда Затравкин решил лечь под нож хирурга, и договорился о подпольной пластической операции.

«Мне на двухкомнатной квартире была совершена абдоминопластика: у меня отрезали восемь килограммов живота. А на следующий день предложили срочно поехать домой, потому что новые владельцы пришли снимать квартиру», - поделился Лука деталями пережитого.

Не успев восстановиться до конца, пианист отправился во Францию на гастроли, где у него случился инсульт.

Для Сафронова этот момент стал переломным, он никогда больше не требовал от сына, чтобы тот похудел. Однако Лука не оставляет попыток победить лишние килограммы. В 2024-м году он сбросил практически половину от своего веса.

Инга Райтова
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