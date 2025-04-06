SAIC-Volkswagen вводит пожизненную гарантию на три модели кроссовера

Беспрецедентную программу пожизненной гарантии анонсировал автоконцерн SAIC-Volkswagen для владельцев трех популярных моделей SUV. Речь идет о Volkswagen Tharu, Teramont Pro и Tiguan L Pro.

В отличие от часто используемых в Китае краткосрочных промо-акций в связи с выпуском новых авто, это гарантия распространяется в том числе на уже находящиеся в эксплуатации машины.

Гарантийное покрытие включает основные узлы и агрегаты - силовой агрегат, трансмиссию, ходовую часть и систему управления. У срока действия гарантии нет ограничений по пробегу либо времени использования автомобиля.

Предложение действует для машин, приобретенных до конца апреля.

Обязательное условие сохранения гарантии - прохождение регулярного техобслуживания исключительно в сертифицированных сервисных центрах Volkswagen.