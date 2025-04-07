В России собираются печь хлеб из мух, данные эксперименты ведутся с 2024 года

Научный центр «Сколково» сообщает, что муха черная львинка впервые была использована в хлебопекарной промышленности в 2024-м году.

Этот эксперимент реализовала компания «Биолаборатория», которая занимается разведением мух на предприятии в Архангельской области.

В муку добавили протеин из обезжиренного насекомого. В результате эксперты смогли удвоить процесс созревания теста и резко увеличить срок хранения хлеба.

«Если батон не надрезать, он не портится и не зачерствеет в течение 5–7 суток», - рассказали специалисты «Сколково».

Правда, рынок продуктов из протеина насекомых пока в России не сформировался. Потенциальным покупателям предстоит преодолеть психологические барьеры, признал гендиректор «Биолаборатории» Геннадий Иванов.