Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач снялся в реалити-шоу

17:01 2025-04-07
Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач снялся в реалити-шоу

Игроки днем объединяются для прохождения испытаний, чтобы заработать деньги в общий банк, а вечером выбирают, кто сегодня покинет шоу.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Леон Кемстач, стал участником психологического шоу «Мастер игры».

«Я люблю челленджи, и это самый мощный из тех, что предлагали. Психологическая игра - суперсложный формат, мне хотелось попробовать в ней свои силы», — признался 16-летний артист.

Согласно правилам шоу, 22 участника заселяются на виллу в Марокко, где их ожидают испытания и психологическая игра. Среди участников есть и «темные». Это три человека, которые ведут двойную игру, и «светлые», чья задача - вычислить предателей.

Игроки днем объединяются для прохождения испытаний, чтобы заработать деньги в общий банк, а вечером выбирают, кто сегодня покинет шоу.

Ведущим стал звезда «Белого Лотоса» и «Мастера и Маргариты» Юрий Колокольников, а нарушающим ход игры джокером - народный артист РФ Филипп Киркоров. 

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