В России приостановлено производство самой популярной Lada

О временной приостановке производства самой популярной модели - Lada Granta - объявил "АвтоВАЗ".

На линии Granta последний рабочий день запланирован на 25 апреля. Сотрудников сначала переведут на оплату в объеме двух третей от оклада, затем будет корпоративный отпуск.



Как уточняют эксперты, недорогая Lada Granta продолжает оставаться самой продаваемой в России моделью. Только в марте было продано почти 11 тысяч автомобилей данной модели.

На втором месте - Lada Vesta с результатом в 7 тысяч проданных единиц. Замыкает тройку лидеров китайский кроссовер Haval Jolion, у него почти 4 тысячи проданных машин.



В целом в марте 2025-го года в России продано почти 80 тысяч новых легковых авто. Это в полтора раза меньше, чем в аналогичном периоде 2024-го года.