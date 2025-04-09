На дне озера Лос-Несс нашли установленные 50 лет назад камеры для съемок загадочного чудовища Несси

09:18 2025-04-09
На дне озера Лос-Несс нашли установленные 50 лет назад камеры для съемок загадочного чудовища Несси

Пленка в них не повредилась и показала исследователям подводный мир легендарного водоема Шотландии.

Ученые случайно обнаружили на камеры, которые были установлены в озере Лос-Несс в 1970-х годах в целях поиска Лох-Несского чудовища. 

Камеры установила команда ученых, которыми руководил Рой Маккала из Чикагского университета. Это было сделано в рамках Бюро исследований озера Лох-Несс. С помощью камер и автоматически срабатывающих вспышек планировалось запечатлеть легендарное чудовище.

Примечательно, что про устройства напрочь забыли, на дне озера они пролежали более полувека. Их удалось заметить благодаря тому, что подводный аппарат Autosub случайно зацепился винтом за одну из камер.

Так, как они были герметичными, пленка осталась целой и невредимой. Она показала ученым подводный мир водоема так, как это видели лишь его обитатели.

Правда, следов Лох-Несского чудовища не удалось найти. Но говорить об отсутствии результата нельзя. Дело в том, что ученые 1970-х годов, сами того не планируя, организовали пятидесятилетнее наблюдение за подводным миром озера Лох-Несс.

Инга Райтова
12:43

Инга Райтова

Порты Америки переполнились импортными автомобилями
Порты Америки переполнились импортными автомобилями Такая ситуация возникла после введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импортные автомобили.
Инга Райтова
12:06

Инга Райтова

Отказавшихся уезжать мигрантов в США хотят штрафовать на тысячу долларов в день
Отказавшихся уезжать мигрантов в США хотят штрафовать на тысячу долларов в день Применяться штрафы будут на основании закона 1996 года, который впервые был использован в 2018 году, в период первого президентского правления Трампа.
Инга Райтова
11:58

Инга Райтова

Ученые установили, что ибупрофен и парацетамол уничтожают сперматозоиды
Ученые установили, что ибупрофен и парацетамол уничтожают сперматозоиды Высокие дозы парацетамола способны накапливаться в организме и оказывать на него токсическое воздействие.
Инга Райтова
10:56

Инга Райтова

В России штрафы для гадалок хотят увеличить до 12 тысяч долларов
В России штрафы для гадалок хотят увеличить до 12 тысяч долларов Особую уязвимость к такого рода обмана демонстрируют пожилые люди и граждане в эмоционально нестабильном состоянии, считают парламентарии.
Инга Райтова
10:22

Инга Райтова

Новые фото затонувшего «Титаника» раскрыли детали его крушения
Новые фото затонувшего «Титаника» раскрыли детали его крушения Причиной крушения лайнера могло стать всего только шестисекундное столкновение, а также пробоины примерно с лист бумаги формата А4.
Инга Райтова
09:55

Инга Райтова

Россиянина депортировали из Таиланда за частое использование опции бордер-ран
Россиянина депортировали из Таиланда за частое использование опции бордер-ран Он провел сутки в тайской тюрьме и 25 часов в аэропорту Шанхая под контролем сотрудника авиакомпании.
Новости СМИ2