На дне озера Лос-Несс нашли установленные 50 лет назад камеры для съемок загадочного чудовища Несси

Ученые случайно обнаружили на камеры, которые были установлены в озере Лос-Несс в 1970-х годах в целях поиска Лох-Несского чудовища.

Камеры установила команда ученых, которыми руководил Рой Маккала из Чикагского университета. Это было сделано в рамках Бюро исследований озера Лох-Несс. С помощью камер и автоматически срабатывающих вспышек планировалось запечатлеть легендарное чудовище.

Примечательно, что про устройства напрочь забыли, на дне озера они пролежали более полувека. Их удалось заметить благодаря тому, что подводный аппарат Autosub случайно зацепился винтом за одну из камер.

Так, как они были герметичными, пленка осталась целой и невредимой. Она показала ученым подводный мир водоема так, как это видели лишь его обитатели.

Правда, следов Лох-Несского чудовища не удалось найти. Но говорить об отсутствии результата нельзя. Дело в том, что ученые 1970-х годов, сами того не планируя, организовали пятидесятилетнее наблюдение за подводным миром озера Лох-Несс.