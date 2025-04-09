В России скоро появится первый в стране «цифровой имам»

09:27 2025-04-09
В России скоро появится первый в стране «цифровой имам»

Функцию «цифрового имама» запустит духовное управление мусульман Башкирии в своем приложении. Это бот, который будет отвечать на вопросы пользователей.

«В скором времени выйдет рубрика «Вопросы и ответы». В ней ИИ (мы нарекли его «цифровым имамом») будет отвечать на вопросы пользователей», - рассказал муфтий региона Айнур Биргалин.

По его словам, новинка заработает в течение двух месяцев. За это время будут обучат и загрузят в него нужные данные об исламском праве и канонических правилах.

В ДУМ при этом отметили, что «цифровой имам» на сложные вопросы ответы, скорее всего, не даст, но с распространенными и бытовыми поможет.

Разработать бот решили потому, что от верующих часто поступают схожие вопросы, и использование ИИ поможет людям оперативно получать на них ответы, пояснил Биргалин.

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