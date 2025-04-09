В России штрафы для гадалок хотят увеличить до 12 тысяч долларов

Штрафы для гадалок, экстрасенсов и магов в России захотели увеличить до 1 миллиона рублей (около 12 тысяч долларов).

Соответствующее предложение главе МВД Владимиру Колокольцеву направил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

В тексте отмечается, что злоумышленники "систематически вводят в заблуждение россиян с целью завладения их денежными средствами".

Объем рынка эзотерических услуг, по оценке парламентария, составляет миллиарды российских рублей.

При этом по действующему законодательству мошенникам грозит штраф в 120 тысяч российских рублей (около 1400 долларов), если сумма ущерба потерпевшему составит менее 4,5 миллиона российских рублей (более 52 тысяч долларов).

А если сумма ущерба оказалась выше, то штраф достигает полумиллиона российских рублей (около 3 тысяч долларов).

Диденко назвал такие размеры штрафов недостаточными и предложил ввести в статье УК отдельную статью за мошеннические действия в области эзотерики с наказанием от 500 тысяч до 1 миллиона российских рублей.