Порты Америки переполнились импортными автомобилями

12:43 2025-04-09
Порты Америки переполнились импортными автомобилями

Такая ситуация возникла после введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импортные автомобили.

Порты США после введения тарифов со стороны американской администрации переполнены импортными автомобилями.

Дело в том, что отправка машин в дилерские центры, позволившая бы разгрузить порты, по поручению автопроизводителей была приостановлена.

Экспортеры на фоне этого также стремятся переместить транспортные средства на таможенные склады Америки, где автомобили могут храниться без уплаты высоких пошлин.

На данный момент автопроизводители заняли выжидательную позицию, надеясь на компромисс между США и контрагентами из других стран, либо на отмену тарифов Трампа.

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