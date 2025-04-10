Британский актер Робби Уильямс сел на диету и заболел цингой

Робби Уильямс ранее признавался, что ненавидит собственное тело. Актер и музыкант страдает от дисморфофобии - психической болезни, человек при которой слишком переживает из-за физических изъянов. При этом они могут быть и реальными, и надуманными.

В 2024-м году поклонники отметили, что звезда очень сильно похудел. Как выяснилось, вместо разумного питания Уильямс стал принимать препарат для подавления аппетита.

«Я перестал есть, а мой организм никаких питательных веществ не получал, - признался Робби Уильямс. - У меня был большой дефицит витамина С, и мне поставили диагноз, который ставили пиратам в XVII веке, то есть цингу».

Цинга - заболевание, которое развивается из-за острой нехватки витамина С. Один из ее признаков - кровоточащие десны и шатающиеся, выпадающие, разрушающиеся зубы.

Еще одним следствием проблем с питанием у артиста стала депрессия. Ее у 51-летней звезды диагностировали впервые за последние 10 лет. Впервые Робби столкнулся с ней в 20 лет, и за эти годы прошел через зависимости, тревожность, агорафобию.