Родился первый в мире ребенок, которого зачали при помощи автоматического оплодотворения и ИИ

12:42 2025-04-10
Родился первый в мире ребенок, которого зачали при помощи автоматического оплодотворения и ИИ

В процессе была использована установка, способная выполнить 23 ключевых этапа метода ИКСИ, обычно требующих высокой точности специалистов.

Первая в мире стопроцентно автоматизированная система экстракорпорального оплодотворения успешно привела к рождению ребенка. 

Машина в рамках данного подхода с помощью модели искусственного интеллекта выбирает наиболее здоровые сперматозоиды, базируясь на их внешнем виде, и обездвиживает их лазером, чтобы завершить захват. Затем сперматозоиды вводят в заранее подготовленные донорские яйца.

Исследователи мексиканской компании Conceivable Life Sciences провели эксперимент, выбрав пару, которая испытывала сложности с зачатием. Из восьми донорских яйцеклеток автоматизированной системой были оплодотворены пять, что привело к созданию четырех эмбрионов.

Из трех остальных яйцеклеток тоже удалось получить эмбрионы, но уже вручную.

В итоге два лучших эмбриона, которые выбрал ИИ, были получены с помощью автоматизированной системы. Один не развился после имплантации, но другой привел к успешной беременности и рождению ребенка.

Но, как отметил основатель компании Жак Коэн, для подтверждения эффективности метода требуются дальнейшие исследования с большим числом участников.

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