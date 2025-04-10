Родился первый в мире ребенок, которого зачали при помощи автоматического оплодотворения и ИИ

Первая в мире стопроцентно автоматизированная система экстракорпорального оплодотворения успешно привела к рождению ребенка.

Машина в рамках данного подхода с помощью модели искусственного интеллекта выбирает наиболее здоровые сперматозоиды, базируясь на их внешнем виде, и обездвиживает их лазером, чтобы завершить захват. Затем сперматозоиды вводят в заранее подготовленные донорские яйца.

Исследователи мексиканской компании Conceivable Life Sciences провели эксперимент, выбрав пару, которая испытывала сложности с зачатием. Из восьми донорских яйцеклеток автоматизированной системой были оплодотворены пять, что привело к созданию четырех эмбрионов.

Из трех остальных яйцеклеток тоже удалось получить эмбрионы, но уже вручную.

В итоге два лучших эмбриона, которые выбрал ИИ, были получены с помощью автоматизированной системы. Один не развился после имплантации, но другой привел к успешной беременности и рождению ребенка.

Но, как отметил основатель компании Жак Коэн, для подтверждения эффективности метода требуются дальнейшие исследования с большим числом участников.