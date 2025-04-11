Что увидел мужчина в тайно установленные им камеры в доме подруги

Лунмин Юэнь из города Сан-Франциско однажды попал в гости к своей знакомой.

Хотя он был другом семьи, не счел зазорным использовать расположение хозяйки и установить в ее доме скрытые камеры.

С их помощью мужчина наблюдал за женщиной с апреля по сентябрь 2024-го года. Но минувшей осенью пострадавшая в одной из розеток обнаружила скрытую камеру и потребовала от Юэня объяснений.

Тот вину признал, извинился и заявил, что других камер нет.

Но вскоре к нему домой пришли полицейские, и тот рассказал, что камеры в доме жертвы остались: несколько в ванне и в спальне.

У подозреваемого хранилось около спорных 100 фото и видео с этой женщиной.

В итоге калифорнийцу предъявили 14 обвинений. Какое ему грозит наказание, не уточняется.