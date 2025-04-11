В вертолете, который рухнул в Нью-Йорке в Гудзон, находился глава филиала Siemens со своей семьей

12:02 2025-04-11
В вертолете, который рухнул в Нью-Йорке в Гудзон, находился глава филиала Siemens со своей семьей

Борт следовал по популярному экскурсионному маршруту, но неожиданно развалился в воздухе, а потом камнем упал в воду.

В реку Гудзон недалеко от пирса в Нью-Йорке упал туристический вертолет 10 апреля. На его борту находились пилот, двое взрослых и трое детей.

Как стало известно, в этой катастрофе погибли глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар со своей семьей.

Эскобар с женой и детьми прилетел из Барселоны в Нью-Йорк в день трагедии. Личность пилота еще не установлена. Детям было 4, 5 и 11 лет.

Вылетев из Нижнего Манхэттена, вертолет сделал круг возле статуи Свободы, а потом отправился к мосту Джорджа Вашингтона на высоте примерно в 300 метров.

В этой точке борт повернул обратно и упал в воду около Нью-Джерси.

По словам очевидцев, при падении в воду у вертолета оторвались детали. Некоторые при этом утверждают, что речь идет об одной из лопастей. До крушения вертолет был в воздухе 15 минут.

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Руководитель тура, гендиректор New York Helicopter Майкл Рот рассказал, что ошеломлен случившимся. Он отметил, что, судя по видео, на вертолете при падении как будто не было лопастей несущего винта.

Рот признался, что за 30 лет работы в вертолетном бизнесе, никогда не встречал ничего подобного.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул после трагедии выразила свои соболезнования, сказав, что «погибли 6 невинных душ, мы молимся за них и их семьи».

Агустин Эскобар руководил бизнесом по всему миру 25 лет, включая США, Южную Америку, Германию и Испанию. Он был гендиректором Siemens в Испании с конца 2022 года.

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