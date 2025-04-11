В вертолете, который рухнул в Нью-Йорке в Гудзон, находился глава филиала Siemens со своей семьей

В реку Гудзон недалеко от пирса в Нью-Йорке упал туристический вертолет 10 апреля. На его борту находились пилот, двое взрослых и трое детей.

Как стало известно, в этой катастрофе погибли глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар со своей семьей.

Эскобар с женой и детьми прилетел из Барселоны в Нью-Йорк в день трагедии. Личность пилота еще не установлена. Детям было 4, 5 и 11 лет.

Вылетев из Нижнего Манхэттена, вертолет сделал круг возле статуи Свободы, а потом отправился к мосту Джорджа Вашингтона на высоте примерно в 300 метров.

В этой точке борт повернул обратно и упал в воду около Нью-Джерси.

По словам очевидцев, при падении в воду у вертолета оторвались детали. Некоторые при этом утверждают, что речь идет об одной из лопастей. До крушения вертолет был в воздухе 15 минут.