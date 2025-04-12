Робот сразился с человеком на боксерском ринге

Компания Unitree Robotics выложила видео, которое демонстрирует возможности гуманоидного робота Unitree G1 в качестве спарринг-партнера в поединке на ринге.

В видео робот в боксерских перчатках и защитном шлеме наносит удары по боксерской груше и участвует в спарринге с человеком и таким же другим роботом.

G1 способен выполнять движения, похожие на удары руками и ногами и иногда пытается уклоняться от ударов противника. Во время спарринга с человеком робот иногда теряет равновесие и падает, но потом самостоятельно встает на ноги.

В конце видео уже показан бой двух роботов. Как уточняют специалисты компании, роботом можно управлять при помощи системы захвата движений, с контроллера либо с помощью голосовых команд.

Сообщается, что где-то через месяц два человекоподобных робота компании Unitree выйдут на боксерский ринг и проведут полноценный поединок.