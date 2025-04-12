Робот сразился с человеком на боксерском ринге

16:27 2025-04-12
Робот сразился с человеком на боксерском ринге

Пока это произошло в тестовом режиме, но в скором будущем в качестве боксеров выступят уже два гуманоида.

Компания Unitree Robotics выложила видео, которое демонстрирует возможности гуманоидного робота Unitree G1 в качестве спарринг-партнера в поединке на ринге.

В видео робот в боксерских перчатках и защитном шлеме наносит удары по боксерской груше и участвует в спарринге с человеком и таким же другим роботом.

G1 способен выполнять движения, похожие на удары руками и ногами и иногда пытается уклоняться от ударов противника. Во время спарринга с человеком робот иногда теряет равновесие и падает, но потом самостоятельно встает на ноги.

В конце видео уже показан бой двух роботов. Как уточняют специалисты компании, роботом можно управлять при помощи системы захвата движений, с контроллера либо с помощью голосовых команд.

Сообщается, что где-то через месяц два человекоподобных робота компании Unitree выйдут на боксерский ринг и проведут полноценный поединок.

Инга Райтова
18:20

Инга Райтова

Трамп решил не вводить пошлины на смартфоны
Трамп решил не вводить пошлины на смартфоны Данное решение защитит потребителей от роста цен и гарантирует выгоду таким компаниям, как Аррle и Samsung.
Инга Райтова
17:22

Инга Райтова

Сергей Шнуров заявил о готовности платить штрафы за мат
Сергей Шнуров заявил о готовности платить штрафы за мат Музыкант прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Аксененко повысить штраф за мат в сети и в общественных местах до 120 долларов.
Инга Райтова
16:58

Инга Райтова

Александру Овечкину в честь рекорда НХЛ подарили двух козлят
Александру Овечкину в честь рекорда НХЛ подарили двух козлят Хоккеист под аплодисменты болельщиков вышел на арену, покормил из бутылочки белого и черного козлят и поделился улыбкой с тысячами фанатов.
Инга Райтова
16:48

Инга Райтова

Скульпторы соревнуются в идеях для памятника на могилу российского блогера Паши Техника
Скульпторы соревнуются в идеях для памятника на могилу российского блогера Паши Техника Идеи поступают от самых разных авторов, но близкие и друзья работу над концепцией монумента планируют развить позже.
Инга Райтова
16:07

Инга Райтова

Минчанин одолжил у приятелей 2 миллиона рублей и проиграл в казино
Минчанин одолжил у приятелей 2 миллиона рублей и проиграл в казино Мужчина брал эти деньги в обмен на обещания доставить в Беларусь иномарки по сходным ценам, ему поверили не менее двадцати кредиторов.
Новости СМИ2