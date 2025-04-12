Скульпторы соревнуются в идеях для памятника на могилу российского блогера Паши Техника

16:48 2025-04-12
Скульпторы соревнуются в идеях для памятника на могилу российского блогера Паши Техника

Идеи поступают от самых разных авторов, но близкие и друзья работу над концепцией монумента планируют развить позже.

Предложения для памятника недавно умершему скандальному рэперу Паше Технику уже начали присылать скульпторы.

Об этом рассказал друг покойного музыканта, сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.

«Я ничего не просил, это инициатива авторов. Мы не торопим события, пока прошли лишь первые сутки после похорон», - отметил Лука.

По его словам, памятник должен отражать не только сценический образ Техника, но также его внутреннюю трансформацию, о которой рэпер говорил в последние годы.

«Нам важно не просто сделать бюст либо стандартную композицию. Хочется передать духовную и личностную эволюцию, которую прошел Паша. Он был неординарной личностью, и памятник это должен зафиксировать», - подчеркнул друг Техника.

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