Александру Овечкину в честь рекорда НХЛ подарили двух козлят

Неожиданный, но символичный подарок получил хоккеист Александр Овечкин, который стал величайшим снайпером в истории НХЛ.

Он получил в подарок двух козлят, которых ему презентовал ему одноклубник, давний партнёр по голевым комбинациям Никлас Бэкстрем в ходе праздничной церемонии клуба «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем с «Каролиной».

Церемония стала кульминацией масштабного достижения: Овечкин 6 апреля забил 895 шайбу в НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки, рекорд которого держался с 1999 года.