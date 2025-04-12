Александру Овечкину в честь рекорда НХЛ подарили двух козлят

16:58 2025-04-12
Александру Овечкину в честь рекорда НХЛ подарили двух козлят

Хоккеист под аплодисменты болельщиков вышел на арену, покормил из бутылочки белого и черного козлят и поделился улыбкой с тысячами фанатов.

Неожиданный, но символичный подарок получил хоккеист Александр Овечкин, который стал величайшим снайпером в истории НХЛ.

Он получил в подарок двух козлят, которых ему презентовал ему одноклубник, давний партнёр по голевым комбинациям Никлас Бэкстрем в ходе праздничной церемонии клуба «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем с «Каролиной».

Церемония стала кульминацией масштабного достижения: Овечкин 6 апреля забил 895 шайбу в НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки, рекорд которого держался с 1999 года.

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Овечкин не раз признавался, что важным фактором в гонке за рекордом для него стала поддержка самого Гретцки.

А голевых передач больше всех сделал как раз Бэкстрем, который и преподнёс пушистый подарок.

У капитана «Кэпиталз» теперь есть не только звание GOAT, но и живые козлята. Некоторые считают, что они могут стать будущими талисманами команды.

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