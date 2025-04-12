Александру Овечкину в честь рекорда НХЛ подарили двух козлят

Неожиданный, но символичный подарок получил хоккеист Александр Овечкин, который стал величайшим снайпером в истории НХЛ.
Он получил в подарок двух козлят, которых ему презентовал ему одноклубник, давний партнёр по голевым комбинациям Никлас Бэкстрем в ходе праздничной церемонии клуба «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем с «Каролиной».
Церемония стала кульминацией масштабного достижения: Овечкин 6 апреля забил 895 шайбу в НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки, рекорд которого держался с 1999 года.
Овечкин не раз признавался, что важным фактором в гонке за рекордом для него стала поддержка самого Гретцки.
А голевых передач больше всех сделал как раз Бэкстрем, который и преподнёс пушистый подарок.
У капитана «Кэпиталз» теперь есть не только звание GOAT, но и живые козлята. Некоторые считают, что они могут стать будущими талисманами команды.