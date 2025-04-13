На аукцион выставили «рекордный» Rolls-Royce звезды хоккея Уэйна Гретцки

17:13 2025-04-13
На аукцион выставили «рекордный» Rolls-Royce звезды хоккея Уэйна Гретцки

Суперзвезда НХЛ в качестве презента получил этот кабриолет на хоккейной площадке, всего таких машин было выпущено всего 219.

В США с молотка пустят "рекордный" Rolls-Royce Corniche IV легенды хоккея Уэйна Гретцки.

Форварду Уэйну Гретцки его вручили в честь максимального количества забитых голов в истории НХЛ. Лучшим снайпером канадец в 1994 году, забив 802-ую шайбу.

И завершил карьеру в 1999 году с результатом 894 шайбы. Это достижение лишь через 26 лет превзошёл российский хоккеист Александр Овечкин.

За пять дней до окончания торгов покупатели готовы выложить за лот 895 тысяч долларов. Состояние Rolls-Royce Corniche оценивается, как идеальное.

На одометре автомобиля всего 14,7 тысячи километров, недавно проведено полное ТО. Что касается следов износа, их можно заметить только на хромированных планках.

Сборка классическая: чёрный кузов, чёрный салон, экстерьер украшен бордовыми полосами, а интерьер — ореховый шпон.

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