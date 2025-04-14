Бен Аффлек после развода хочет наладить отношения с Дженнифер Лопес

Звезды Голливуда Дженнифер Лопус и Бен Аффлек хотят после развода наладить отношения.

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что Фин, дочь Аффлека, стала очень близко общаться с одной из близняшек Лопес - Эммой. По его словам, экс-супруги решили ради своих детей сохранить дружеские отношения.

«До того, как они во второй раз сошлись, они были настоящими друзьями, и хотели бы вернуться к этому периоду», - рассказал инсайдер.

Бен Аффлек ранее рассказал журналистам о причинах развода с Дженнифер Лопес. Он опроверг слухи, что документальный фильм «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» об их паре стал причиной «серьезного перелома» в их романе.

Артист признал, что они с Джей не всегда приходили к соглашению по поводу того, насколько публичной должна быть их жизнь. Однако он согласился на съемки в картине, чтобы поддержать жену.

20 августа 2024 года Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Дата расставания голливудским актеров - 26 апреля.