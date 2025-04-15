Японцы массово увлеклись повсеместным питьем чудо-снадобья против похмелья

400 миллионов долларов в год в Японии достигает товарооборот снадобья, который способен спасти от похмелья.

В мини-маркетах наряду с энергетиками и продуктами появились в продаже небольшие флаконы с волшебным эликсиром от похмельного состояния.

Производители на этикетках обещают, что при приеме этого напитка действие выпитого накануне алкоголя будет заметно снижено. Питье, кроме того, способно сгладить мучительное похмельное состояние.

Правда, доцент кафедры фармакологии Утрехтского университета в Нидерландах Джорису К.Верстер сомневается в эффективности загадочных эликсиров.

Он подчеркнул, что научных доказательств, будто напитки работают, на самом деле нет.