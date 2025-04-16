Картина 75 лет провисела в музее перевернутой, и никто не замечал

Речь идет о знаменитой картине New York City I, созданной Питом Мондрианом. В качестве подручного материала он использовал изоленту трех цветов. Полоски художник определенным образом расклеил по полотну, и вышло произведение искусства.

Ведь в абстракционизме не столько важен сюжет картины, сколько ее концепция - что именно хотел выразить автор.

Художник Пит Мондрин увидел Нью-Йорк в форме пересекающихся линий. Люди, далекие от идей абстракционизма, обнаружат на полотне лишь наклеенную крест на крест изоленту.

Вот и висела эта картина долгие 75 лет в музее, и никто не смог догадаться, где же у нее верх, а где низ. А ведь художнику эти моменты принципиально важны, от этого зависит понимание сути произведения.

Неладное заподозрила эксперт Сюзанн Мейер-Бюзе, курирующая выставку абстракционистов. Женщина изучила похожие картины и сделала неожиданное открытие. Она предположила, что участок, где несколько полос изоленты размещены очень близко друг к другу, - это, вероятно, небо. Это значит, что картину по ошибке повесили вверх тормашками. Небо же должно быть сверху - это логично.

Или может быть художник все-таки изображал лужу после дождя в Нью-Йорке? В этом случае получается, что картину повесили правильно.

Как бы то ни было, перевешивать полотно не стали, решили оставить как есть, чтобы ненароком не испортить редкий шедевр. Теперь зрители могут "читать" его, как кому нравится: в этом, собственно, и заключается главная прелесть абстракционизма.