Картина 75 лет провисела в музее перевернутой, и никто не замечал

00:11 2025-04-16
Картина 75 лет провисела в музее перевернутой, и никто не замечал

Глядя на этот шедевр, люди, невосприимчивые к абстракционизму, никогда не поймут разницу между низом и верхом, но поклонники этого направления были потрясены открывшимся фактом.

Речь идет о знаменитой картине New York City I, созданной Питом Мондрианом. В качестве подручного материала он использовал изоленту трех цветов. Полоски художник определенным образом расклеил по полотну, и вышло произведение искусства.

Ведь в абстракционизме не столько важен сюжет картины, сколько ее концепция - что именно хотел выразить автор.

Художник Пит Мондрин увидел Нью-Йорк в форме пересекающихся линий. Люди, далекие от идей абстракционизма, обнаружат на полотне лишь наклеенную крест на крест изоленту. 

Вот и висела эта картина долгие 75 лет в музее, и никто не смог догадаться, где же у нее верх, а где низ. А ведь художнику эти моменты принципиально важны, от этого зависит понимание сути произведения.

Неладное заподозрила эксперт Сюзанн Мейер-Бюзе, курирующая выставку абстракционистов. Женщина изучила похожие картины и сделала неожиданное открытие. Она предположила, что участок, где несколько полос изоленты размещены очень близко друг к другу, - это, вероятно, небо. Это значит, что картину по ошибке повесили вверх тормашками. Небо же должно быть сверху - это логично.

Или может быть художник все-таки изображал лужу после дождя в Нью-Йорке? В этом случае получается, что картину повесили правильно.

Как бы то ни было, перевешивать полотно не стали, решили оставить как есть, чтобы ненароком не испортить редкий шедевр. Теперь зрители могут "читать" его, как кому нравится: в этом, собственно, и заключается главная прелесть абстракционизма.

Храмова Оксана
23:30

Храмова Оксана

Загадочный Кристофер Уокен: 5 самых неожиданных фактов из жизни
Загадочный Кристофер Уокен: 5 самых неожиданных фактов из жизни Культовый актер со странной, но запоминающейся внешностью: от укротителя львов до звездного Олимпа.
Инга Райтова
17:56

Инга Райтова

11-летний мальчик случайно проглотил 100-граммовый слиток золота и попал на операционный стол
11-летний мальчик случайно проглотил 100-граммовый слиток золота и попал на операционный стол Маленького пациента отправили на рентген, и врач подтвердил, что в середине пищеварительного тракта находится инородное тело из металла высокой плотности.
Инга Райтова
16:53

Инга Райтова

ИИ нашел в галактике 44 планеты, где условия схожи с земными
ИИ нашел в галактике 44 планеты, где условия схожи с земными Эксперты стремились предсказать, у каких звезд с большей вероятностью может находиться похожая на нашу планета, чтобы избежать слепых поисков.
Инга Райтова
16:28

Инга Райтова

«Хатико» из Башкирии третью неделю ждет на пепелище своего погибшего хозяина
«Хатико» из Башкирии третью неделю ждет на пепелище своего погибшего хозяина Спасатели хотели забрать 14-летнего пса по кличке Рекс, чтобы дать ему новый дом, но тот никого к себе не подпускает.
Инга Райтова
16:15

Инга Райтова

Голосового помощника «Алису» научили видеть и говорить на английском языке
Голосового помощника «Алису» научили видеть и говорить на английском языке Нейросеть теперь умеет прямо в чате считывать документы в форматах pdf, txt, doc и docx , а также с помощью камеры распознавать изображения.
Новости СМИ2