Во Франции прокатилась волна нападений на тюрьмы с автоматом Калашникова

15:20 2025-04-16
Во Франции прокатилась волна нападений на тюрьмы с автоматом Калашникова

По версии французской полиции, это было предупреждением со стороны организованных преступных наркогруппировок.

Пять пенитенциарных заведений на юге Франции подверглись нападению. Такие ЧП произошли в городах Тулон, Марсель, Валанс, Ним и Экс-ан-Прованс, а также - в двух тюрьмах под Парижем.

Власти страны объявили нападавших террористами. Министр юстиции республики господин Дюрманин выехал в Тулон, чтобы поддержать напуганных и разгневанных тюремщиков.

Нападавшие обливали краской, а также жгли автомобили и возле тюрем, и возле жилых комплексов, принадлежащих министерству юстиции Франции.

Наиболее жестокой атаке подверглась тюрьма в Тулоне. Террористы, проезжавшие на автомобиле, обстреляли ее из автоматического оружия. Только на двери в тюрьму насчитали 15 пулевых следов.

Журналисты при этом сделали вывод, что преступники стреляли из автомата Калашникова. 

Во Франции сейчас готовится законопроект по ужесточению борьбы с наркотиками, и террористы якобы прозрачно намекают: мол, если тронете нас, получите жесткую ответку. 

На местах поджогов преступники оставили аббревиатуру DDPF, которая расшифровывается, как "За права французских заключенных". Это якобы лозунг анархистов. Однако национальная антитеррористическая прокуратура и Агентство национальной безопасности полагают, что нападения - дело рук наркоторговцев.

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