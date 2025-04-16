Во Франции прокатилась волна нападений на тюрьмы с автоматом Калашникова

Пять пенитенциарных заведений на юге Франции подверглись нападению. Такие ЧП произошли в городах Тулон, Марсель, Валанс, Ним и Экс-ан-Прованс, а также - в двух тюрьмах под Парижем.

Власти страны объявили нападавших террористами. Министр юстиции республики господин Дюрманин выехал в Тулон, чтобы поддержать напуганных и разгневанных тюремщиков.

Нападавшие обливали краской, а также жгли автомобили и возле тюрем, и возле жилых комплексов, принадлежащих министерству юстиции Франции.

Наиболее жестокой атаке подверглась тюрьма в Тулоне. Террористы, проезжавшие на автомобиле, обстреляли ее из автоматического оружия. Только на двери в тюрьму насчитали 15 пулевых следов.

Журналисты при этом сделали вывод, что преступники стреляли из автомата Калашникова.

Во Франции сейчас готовится законопроект по ужесточению борьбы с наркотиками, и террористы якобы прозрачно намекают: мол, если тронете нас, получите жесткую ответку.

На местах поджогов преступники оставили аббревиатуру DDPF, которая расшифровывается, как "За права французских заключенных". Это якобы лозунг анархистов. Однако национальная антитеррористическая прокуратура и Агентство национальной безопасности полагают, что нападения - дело рук наркоторговцев.