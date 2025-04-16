Бомж в США купил лотерейный билет и сорвал джекпот на 1 млн долларов

17:58 2025-04-16
Бомж в США купил лотерейный билет и сорвал джекпот на 1 млн долларов

Шансы выиграть такую сумму с этим билетом, по данным Калифорнийской лотереи, составляли один к 2 047 423.

Мужчина, имя которого не разглашается, приобрел в магазине спиртных напитков в Сан-Луис-Обиспо (Калифорния) лотерейный билет.

Владелец торговой точки знал этого покупателя, потому что бездомный часто приходил в этот маркет в течение многих лет.

«Он пришел в магазин, поцарапал билет и воскликнул: «О, боже, это правда? Я больше не бездомный!» Я ответил ему: «Чувак, ты сорвал джекпот», -  рассказал управляющий магазина Уилсон Самаан.

Счастливчик сначала считал, что выиграл 100 тысяч долларов, но Самаан перепроверил скретч-билет и понял, что мужчина стал миллионером. Он сам его отвез в офис California Lottery, чтобы мужчина смог сдать билет лично и не отправлять его по почте.

Победитель рассказал журналистам, что этот приз «изменил его жизнь». Он планирует использовать выигрыш для первоначального взноса за дом в данном районе и за машину, а потом инвестировать и отложить остаток.

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