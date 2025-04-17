Красивая история о человеческом сердце, которая трогает до слез

Случилось это в начале 50-х, сам профессор был тогда студентом и учился на четвертом курсе Первого медицинского. Однажды в клинику института привезли девушку с диагнозом "подострый септический эндокардит".

Современная медицина не всегда справляется с подобными случаями, и многие люди не выживают. В то далекое время шансы остаться в живых у девушки были почти нулевыми.

Температура подскочила почти до сорока и не спадала, сердце могло отказать в любой момент. Пациентку осматривали ведущие специалисты, но никто не знал, как ей помочь.

Показывали больную и интернам, среди которых один оказался уж очень внимательным. Он каждый день навещал девушку и приносил с собой букеты. Практикант влюбился и вызвал у пациентки взаимные чувства. Произошло чудо, болезнь стала отступать.

Дальше все было, как в лучших сказках: женитьба, дети, серебряная свадьба, на которую супруги пригласили тех врачей, которые помогали выкарабкиваться с того света.

Умирая, бывшая пациентка, которая прожила долгую счастливую жизнь, решила завещать свое сердце Первому медицинскому институту. Профессор хранил его долгие годы в память об исцеляющей силе настоящей любви.