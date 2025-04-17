Проекты Маска, как известно, кардинально меняют современный мир. Его технологии позволяют людям не только пользоваться электромобилями, но также запускать ракеты в космос.

В свою очередь, нейросеть тоже подтвердила, что Маск сыграл большую роль в развитии ключевых отраслей.

Но, несмотря на хвалебные отзывы, ИИ отметил ошибочное мнение про Илона Маска. На деле Маск смог разработать эти и другие технологии не самостоятельно, а с помощью десятков талантливых инженеров.

Потому, указал искусственный интеллект, миллиардера надо воспринимать исключительно как начальника, но не изобретателя.