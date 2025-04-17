Кожа британки стала оранжевой из-за того, что она ежедневно съедала по 5 морковей

18:08 2025-04-17
Кожа британки стала оранжевой из-за того, что она ежедневно съедала по 5 морковей

Женщина призналась, что стала беспокоиться, обратив внимание на свое фото, где увидел, что кожа стала оранжевой.

Англичанка предположила, что виной всему - желтуха.

Изучив информацию о вероятном заболевании в интернете, женщина самостоятельно поставила себе диагноз "каротинемия", то есть - накопление в крови пигмента, который придает цвет моркови.

Британка после этого резко сократила потребление моркови: с пяти средних морковей в день до одной порции.

«Очевидно, я употребляла очень много моркови. Ранее я съедала на обед миску творога с горкой моркови, потому что люблю ее, и она дешевая», - призналась женщина.

Морковь и другие фрукты (манго, абрикосы и тыква) содержат натуральный пигмент под названием бета-каротин. Данное вещество придает им характерный оттенок. Чрезмерное употребление бета-каротина со временем может привести к тому, что кожа станет желтовато-оранжевой, но для организма это безвредно.

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