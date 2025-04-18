В Анапе отменили отдых из-за разлива мазута

15:32 2025-04-18
В Анапе отменили отдых из-за разлива мазута

Несмотря на проведение работ по очистке побережья, из-за повторных загрязнений отдых на ряде пострадавших пляжах стал невозможным.

Роспотребнадзором официально отменено открытие курортного сезона на 141 пляже Анапы. Под запрет попали также 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края.

Причина - в повторных разливах мазута, которые сделали прибрежные зоны непригодными и для купания, и для пляжного отдыха. Об этом заявила руководитель ведомства Анна Попова.

"Проведенные исследования показали, что данные территории не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, потому организация летнего оздоровительного отдыха невозможно", - подчеркнула Попова.

Специалист при этом уточнила, что качество питьевой воды, продуктов и воздуха в этих районах - в пределах нормы, что позволяет использовать рекреационные зоны без доступа к морю.

По ее словам, особое внимание уделяется мониторингу ситуации и дальнейшему исследованию загрязненных территорий.

Попова уточнила, что восточная часть Краснодарского края, в том числе Новороссийск, свободна от загрязнения и готова к приему отдыхающих.

Данное решение стало следствием экологической катастрофы, которая была вызвана разливами мазута в Черном море. 

Местные власти и туроператоры начали переориентировать турпотоки на другие курорты края. Для гостей Анапы и Темрюкского района разрабатывают альтернативные программы отдыха - без пляжного компонента, с экскурсионными и оздоровительными маршрутами.

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